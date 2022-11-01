Пропавшего мужчину третьи сутки ищут в Малышево Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

40-летний мужчина пропал в районе села Малышево Хабаровского района. Это произошло 30 октября. С тех пор спасатели прочесали уже 30 километров лесных дорог, но не нашли ни одного следа мужчины.

- Продолжаются третьи сутки поисков. Сейчас не сезон грибов, и точные причины, зачем местный житель пошел в лес, неизвестны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели подключили к операции беспилотный летательный аппарат и два кинологических расчета. Родственники пропавшего не теряют надежду вернуть мужчину домой.

В МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил нахождения в лесу. Нужно выбирать одежду и снаряжение по сезону, тщательно изучить прогноз погоды, надевать яркую одежду. С собой надо взять карту, компас, запас продуктов и воды, а также полностью заряженный телефон.

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