Три машины в хлам и водитель в реанимации: крупное ДТП произошло в Хабаровске 31 октября

Водитель попал в реанимацию после аварии в Хабаровске Фото: @dtp_khv Фото: Социальные сети

Масштабное ДТП произошло на Краснореченской в районе дома №149 вечером 31 октября. Примерно в 20:20 «Тойота Аллион» ехала со стороны Флегонтова по направлению к Репина. Водитель, понимая, что нарушает ПДД, решил развернуться посреди дороги через две сплошные. Маневр не удался, и машина с размаху въехала в едущий навстречу «Ниссан Тиида Латио».

- После удара водитель «Тойоты» потерял управление и вылетел за пределы проезжей части. Уже на обочине машина врезалась в припаркованную «Тойоту Короллу» и перевернулась, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Крупное ДТП произошло в Хабаровске 31 октября Фото: @dtp_khv Фото: Социальные сети

«Ниссан Тиида Латио» также выбросило за пределы дороги на трамвайные пути. 21-летний водитель получил многочисленные ушибы, ссадины головы и лица. А вот 43-летнему мужчине, который был за рулем «Аллиона», повезло меньше. Чтобы достать пострадавшего из авто, очевидцам пришлось разбить лобовое стекло. После этого его с тяжелыми травмами увезли в реанимацию.

Одну из машин выкинуло на рельсы Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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