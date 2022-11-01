Число предпринимателей в Хабаровском крае увеличилось на 10 тысяч с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровского края активно занимаются предпринимательством. Только с начала года было зарегистрировано 10 тысяч новых компаний малого и среднего бизнеса (МСП - прим. ред.).

- В крае стало больше самозанятых, сейчас их 39 тысяч человек. Увеличилось и число зарегистрированных субъектов МСП до 49,5 тысячи, - рассказали в правительстве региона.

Развитию предпринимательства в крае способствуют льготные ставки по упрощенной системе налогообложения в регионе. Сейчас они зафиксированы на уровне 1-5% по системе «доходы» и от 5-8% по системе «доходы минус расходы». Также предпринимателям доступны льготные ставки от 3,75% до 10% годовых по займам и поручительствам краевых фондов. А бизнесу, применяющему упрощенную и патентную системы налогообложения, предоставляются налоговые каникулы на два года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.