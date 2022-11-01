Банк России приглашает хабаровчан оценить качество и безопасность услуг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России запустил опрос о качестве услуг, которые предоставляют финансовые учреждения Хабаровского края. Жителей региона и предпринимателей просят пройти небольшой опрос, который покажет, насколько люди удовлетворены работой банков по защите средств и персональных данных клиентов. Информация также поможет регулятору в его надзорной деятельности.

- Опрос продлится с 1 по 25 ноября. Участникам предлагается поделиться мнением о том, насколько эффективно банки информируют их о рисках мошенничества, оперативно ли они действуют, защищая средства клиентов от аферистов, - рассказали в пресс-службе хабаровского отделения Дальневосточного ГУ Банка России.

Анкетирование также позволит оценить частоту сбоев банковских сервисов.

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