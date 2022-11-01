Хабаровчанка отдала незнакомцам два миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

67-летняя хабаровчанка заявила в полицию о краже двух миллионов рублей. С ее слов, женщине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что аферисты оформили на нее кредит по доверенности от имени самой женщины. Поле этого мужчина перевел звонок на «сотрудницу банка», которая убедила жертву взять несколько кредитов, чтобы сберечь деньги.

- Хабаровчанке предложили оформить займы и перевести средства на якобы безопасные счета. Она согласилась и подала заявки в несколько банков. В итоге ей удалось получить два миллиона, которые она перевела на реквизиты мошенников, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело. Аферистам грозит до 10 лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.