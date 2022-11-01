Книгу воспоминаний о первом Почетном жителе Николае Данилюке презентовали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Николай Данилюк стал первым почетным жителем Хабаровска и был председателем крайисполкома. Он руководил Железнодорожным и Индустриальным районами, был председателем в краевом Совете народных депутатов. В его честь была издана книга воспоминаний, которую презентовали в Хабаровске.

- Николай Николаевич ушел из жизни год назад, 31 октября. Ему было 84 года. Это учитель, наставник многих поколений руководителей. Это человек с большой буквы, - сказал во время презентации книги Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Соавторами книги стали около сорока человек: родные, друзья, коллеги почетного жителя. Издание включает воспоминания о деятеле и большое интервью, которое Данилюк дал однажды местной газете. Николай Николаевич долго не хотел выпускать книгу о своей жизни и только незадолго до смерти дал согласие.

- Книга получилась не только о нем, но и обо всей той эпохе, в которой мы жили, работали, радовались, созидали, - сказала Нина Данилюк, соавтор книги.

Тираж составил 500 экземпляров. Несколько книг передадут в городские и краевые организации, библиотеки. Электронная версия также будет размещена на сайте Государственного архива Хабаровского края.

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