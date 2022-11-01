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НовостиОбщество1 ноября 2022 4:30

Авиарейсы из Хабаровска в Охотск и обратно перенесли из-за плохой погоды

Ориентировочная дата вылета - 2 ноября
Александра ЯВИЩЕНКО
Авиарейсы из Хабаровска в Охотск и обратно перенесли из-за плохой погоды

Авиарейсы из Хабаровска в Охотск и обратно перенесли из-за плохой погоды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Хабавиа» предупредили о переносе двух рейсов, которые должны были вылететь сегодня из Хабаровска в Охотск и обратно. Причина сдвига расписания вылетов - сильный боковой ветер, который наблюдается последний день на территории Охотска.

- Сегодняшние рейсы 401 и 402 из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 2 ноября, - сообщили в пресс-службе «Хабаровских авиалиний».

Предварительное время вылета рейса 401 из краевой столицы - в 9:20 по местному времени. Если погодные условия не улучшатся и ветер не стихнет, перелет могут отложить еще раз.

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