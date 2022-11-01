Доход россиян вырос в отечественных компаниях после ухода зарубежных брендов Фото: Михаил ФРОЛОВ

После ухода зарубежных брендов бывшие сотрудники были вынуждены искать работу на российских предприятиях. Аналитики портала «Зарплата.ру» опросили 2,2 тысячи работников крупных сетей, покинувших Россию, и пришли к выводу, что доходы соотечественников выросли.

«Комсомольская правда», ссылаясь на данные опроса, выяснила, что треть участников голосования потеряла работу из-за прекращения деятельности зарубежных компаний в России. 16% уволились после выкупа российских активов бренда отечественными компаниями. Чуть меньше 35% респондентов признались, что все еще работают на прежних условиях. 78% тех, кто потерял работу, уже устроились на новое место. У 51% зарплата оказалась выше, чем была до ухода брендов. Все это позволяет сделать вывод, что работа в отечественных компаниях надежней и прибыльней.

- Еще в начале года международные организации массово заявляли о планах закрыть бизнес в России, но на деле таковых оказалось немного. Многие заняли выжидательную позицию, не желая терять огромный рынок сбыта продукции и услуг, - сказал Дмитрий Платыгин, гендиректор ВНИИ Труда.

Сейчас уровень безработицы в стране составляет 3,8% - это исторический минимум. При этом сохраняется стабильно высокий спрос на кадры.

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