Сильный ветер поднимется в Хабаровске 2 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 2 ноября будет изменчивой. Особенно ощутимы будут сильные порывы ветра, скорость которых достигнет 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в среду существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -3, а днем столбик термометра покажет 1-3 градуса.

- Из-за циклона 2-3 ноября на Охотском побережье ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, усиление ветра до 24-29 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Самая неблагоприятная обстановка прогнозируется на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов. На дорогах края возможен гололед.

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