Школьники Хабаровского края стали победителями конкурса «Большая перемена» Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники Хабаровского края победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Финалисты получат сертификаты на путешествия по стране, а старшеклассникам выдадут денежные премии за победу.

- В финал попали семь школьников из Хабаровского края. Всего победителями «Большой перемены» стали 600 человек. Половина из них - 11-классники, а остальные - ученики 9-10 классов, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Школьница-старшеклассница из Хабаровска получила миллион рублей на образование или запуск стартапа. Две ученицы 9-10 классов из краевой столицы и десятиклассница из поселка Солнечный выиграли сертификаты на 200 тысяч рублей. Девятиклассник из Амурска стал победителем в номинации «Создавай будущее». Кроме премии он получил возможность отправиться на Кольский полуостров. Еще две школьницы из Хабаровска и Комсомольска получили дипломы призеров конкурса. Они будут участвовать в проекте «Больше чем путешествие» и смогут отправиться в любой регион России.

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