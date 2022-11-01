Компания «ХабАвиа» обновила аэропорт в Советской Гавани

«ХабАвиа» обновила аэропорт в Советской Гавани Фото: "Хабаровские Авиалинии"

Компания «ХабАвиа» выполнила ремонт первого этажа в аэропорту Совгавани. Теперь зона обслуживания пассажиров стала еще комфортней. Также в порядок привели фасад здания и взлетно-посадочную полосу.

- На содержание аэродромов и аэропортов нам приходится изыскивать собственные средства. В этом году мы передали госпредприятию «Аэропорты Дальнего Востока» введенный в эксплуатацию аэрокомплекс в Чумикане. Надеемся и на положительное решение по передаче и финансированию аэропортов в Николаевске и Совгавани, посадочных площадок в Нелькане, Чегдомыне, Тугуре и Удском. До этого момента продолжим поддерживать их наземную инфраструктуру, - сказал Алексей Дядечкин, директор по производству «Хабаровских авиалиний».

В будущем компания планирует расширить зону ожидания выхода на посадку в самолет в аэропорту Советской Гавани.

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