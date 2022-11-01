Грабеж на улице Герцена: двое жителей Хабаровска напали на прохожего и отобрали приставку

На следующий день похищенное имущество сдали в ломбард Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске двоих мужчин обвиняют в грабеже. По версии правоохранительных органов, они напали на парня и похитили у него ценную вещь. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

ЧП случилось в марте 2022 года возле дома по улице Герцена. Мужчины ночью подошли к парню, который проходил мимо. Обвиняемые напали на хабаровчанина, избили его и отобрали игровую приставку. Стоила она 30 тысяч рублей.

- После мужчины скрылись с места совершения преступления. На следующий день похищенное имущество сдали в ломбард. Уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору» направлено в Индустриальный районный суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ведомстве.

Максимальное наказание по статье - до семи лет колонии.