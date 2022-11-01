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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 6:21

Грабеж на улице Герцена: двое жителей Хабаровска напали на прохожего и отобрали приставку

Двоих жителей Хабаровска осудят за грабеж на улице Герцена
Егор ФАЛХВАДЗЕ
На следующий день похищенное имущество сдали в ломбард

На следующий день похищенное имущество сдали в ломбард

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске двоих мужчин обвиняют в грабеже. По версии правоохранительных органов, они напали на парня и похитили у него ценную вещь. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

ЧП случилось в марте 2022 года возле дома по улице Герцена. Мужчины ночью подошли к парню, который проходил мимо. Обвиняемые напали на хабаровчанина, избили его и отобрали игровую приставку. Стоила она 30 тысяч рублей.

- После мужчины скрылись с места совершения преступления. На следующий день похищенное имущество сдали в ломбард. Уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору» направлено в Индустриальный районный суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ведомстве.

Максимальное наказание по статье - до семи лет колонии.