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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:42

Хабаровский долгострой на Тихоокеанской сдан после вмешательства прокуратуры

Дольщики ждали окончания работ 2,5 года
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский долгострой на Тихоокеанской сдан после вмешательства прокуратуры

Хабаровский долгострой на Тихоокеанской сдан после вмешательства прокуратуры

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Кировском районе Хабаровска в эксплуатацию сдан еще один долгострой, который возводили за счет 230 дольщиков. Дом, который начали строить в мае 2020-го, должны были сдать через два года. Но внезапно застройщик перенес дату его сдачи на 2023 год.

- Чтобы ускорить сдачу объекта, прокуратура организовала контроль над работой подрядчика. Ход и темпы строительства не раз оценивались при выездах на площадку. Застройщику было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, а директору ООО «Специализированный застройщик «Взлет Девелопмент» внесено представление, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Благодаря принятым мерам ввод дома в эксплуатацию состоялся раньше намеченного срока.

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