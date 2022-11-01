Хабаровский долгострой на Тихоокеанской сдан после вмешательства прокуратуры Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Кировском районе Хабаровска в эксплуатацию сдан еще один долгострой, который возводили за счет 230 дольщиков. Дом, который начали строить в мае 2020-го, должны были сдать через два года. Но внезапно застройщик перенес дату его сдачи на 2023 год.

- Чтобы ускорить сдачу объекта, прокуратура организовала контроль над работой подрядчика. Ход и темпы строительства не раз оценивались при выездах на площадку. Застройщику было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, а директору ООО «Специализированный застройщик «Взлет Девелопмент» внесено представление, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Благодаря принятым мерам ввод дома в эксплуатацию состоялся раньше намеченного срока.

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