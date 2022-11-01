В хабаровском храме для мобилизованных и военнослужащих вяжут теплые носки Фото: хабаровская епархия

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска каждое воскресенье проходит работа по изготовлению теплых вещей для военнослужащих. Как сообщает пресс-служба хабаровской епархии, мастерицы приходят сюда не только помолиться за солдат, но и чтобы внести свой вклад - связать носки для тех, кто участвует в СВО. Акция называется «Согрей бойца».

Прийти и помочь мастерицам могут все желающие. Сбор проходит каждое воскресенье. При желании добровольцам могут предоставить пряжу, чтобы вязать дома. Если же человек не умеет вязать, но хочет помочь, то в храме будут рады дару в виде пряжи.

- Если вы не умеете вязать, можно принести в дар пряжу 100 процентов или 75 процентов шерсти неярких цветов (темно-серый, темно-зеленый или синий), если вдруг у вас есть ненужная пряжа ярких цветов, то мы из нее будем вязать тапочки-следки солдатам в госпиталь, - рассказала Ксения Тимофеева, организатор акции, певчая.

Всего в настоящее время участие принимают около 15 человек, которые именно вяжут. Тех, кто приносит пряжу - больше 50. Готовые носки отдадут военнослужащим. Вместе с носками в посылки вложат письма и рисунки, написанные юными хабаровчанами.

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