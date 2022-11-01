В Хабаровске в результате ДТП пострадал младенец Фото: Госавтоинспекция города Хабаровска

В Хабаровске днем 1 ноября в центре города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получил младенец, родившийся в этом году. Как сообщает хабаровская госавтоинспекция, авария произошла сразу с тремя автомобилями.

- Сегодня в городе Хабаровске водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, двигаясь по улице Ким Ю Чена в районе дома №16, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Nissan Dualis, двигающимся по главной дороге, - рассказали ведомстве.

После столкновения машина наехала еще и на припаркованный автомобиль Toyota Prius. Госавтоинспекция предупредила хабаровчан о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и других участников.

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