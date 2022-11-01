Полицейские из Хабаровского края, ЕАО и Колымы примут участие в финале конкурса «Народный участковый»

ЕАО представляет старший лейтенант полиции Аббасов Гидайат Гасым оглы Фото: УМВД России по ЕАО

1 ноября стартовал финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый». Бороться за звание будут участковые со всех регионов, в том числе из Хабаровского края, ЕАО и Магаданской области. Отдать свой голос за лучшего полицейского могут все жители. Голосование проходит на сайте KP.RU, продлится оно до 10 ноября.

В финальном этапе конкурса принимают участие те участковые, которые стали победителями региональных этапов. Еврейскую автономную область представляет участковый из Облученского района - старший лейтенант полиции Аббасов Гидайат Гасым оглы. Хабаровский край - капитан полиции Евгений Владимирович Юферев, а Магаданскую область представляет капитан полиции Вагиз Вазирович Задин.

После того как закончится финальное голосование, на сайте KP.RU определятся победители на основе индекса доверия граждан. Результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

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