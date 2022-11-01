Хабаровский край выполнил план по частичной мобилизации Фото: скриншот с видео

В Хабаровском крае выполнены все задачи по частичной мобилизации. Об этом на очередном оперштабе заявил губернатор региона Михаил Дегтярев. В настоящее время военкоматы края возвращаются к штатной работе и готовятся к осеннему призыву. Продолжать комплектовать войска от региона будут только за счет добровольцев и контрактников.

- Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране завершена, глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что план по призыву выполнен, основные цели призывной кампании достигнуты, наш край все планы выполнил. В ближайшее время военкоматы края должны вернуться к плановой работе и продолжить комплектование войск только за счет добровольцев и контрактников, а также подготовиться к осенней призывной кампании, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас все мобилизованные граждане проходят обучение и боевое слаживание. Они обеспечены всем необходимым - едой и обмундированием, снаряжением. В крае каждому мобилизованному выплачивается единовременное пособие в 150 тысяч рублей. Михаил Дегтярев отметил, что мобилизация показала, что россияне готовы сплотиться и работать вместе, справляться с трудностями.

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