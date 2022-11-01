Объем жилищного строительства в Хабаровском крае увеличится до 1 миллиона квадратов в год Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае в рамках направления «Край комфортного проживания» жилфонд к 2025 году будет увеличиваться до 1 миллиона квадратов в год. Плановый показатель на этот год составляет 314 тысяч квадратных метров. За восемь месяцев в регионе ввели в эксплуатацию порядка 253,5 тысячи квадратов, а это на 11,5 процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в правительстве края.

- По итогам текущего года ввод жилья ожидается в объеме не менее 335,8 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить жильем более 18 тысяч человек, - рассказали в правительстве.

Для достижения цели в регионе запущены несколько проектов. В их числе - «Дальневосточный квартал», к 2026 году будет введен в эксплуатацию первый объект. Второй проект - «Дом дальневосточника». Еще один - «Комплексное развитие территорий». Также на общую цель будет работать создание промышленно-строительного кластера. В крае будут производить стройматериалы, сдерживать стоимость и наращивать обороты.

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