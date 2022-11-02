Закдума Хабаровского края внесла поправки в закон о тишине Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В сентябре этого года был принят закон о тишине, запрещающий шуметь по ночам и несколько часов в дневное время. Но уже через месяц в документ внесли поправки, которые ужесточили правила.

- С 13:00 до 15:00 шуметь нельзя. Раньше это разрешалось в нерабочие, праздничные дни. Также создавать шум нельзя в будние дни с 22:00 до 9:00 и в выходные - с 10:00 до 22:00. Теперь в закон внесли другие новшества. Шуметь нельзя не только в квартирах, но и во дворах. Это звуки не только от перфоратора и других строительных инструментов, но и от машин, - сказал Владислав Чечиков, депутат Закдумы края.

Нарушение закона грозит штрафом в размере от двух до четырех тысяч рублей для физлиз, 5-10 тысяч для должностных лиц и 10-15 тысяч для юрлиц.

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