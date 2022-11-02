Хабаровский край в московском подземелье: в столичном метро появился «Дальневосточный экспресс»

«Дальневосточный экспресс» познакомит москвичей с Хабаровским краем Фото: @korifeyhab Фото: Социальные сети

С 1 ноября в Москве на маршрут столичной Арбатско-Покровской линии метро вышел «Дальневосточный экспресс». Каждый вагон в нем посвящен одному из дальневосточных регионов: Хабаровскому, Забайкальскому, Камчатскому и Приморскому краям, Амурской, Магаданской и Сахалинской областям, Республикам Саха (Якутия) и Бурятии, ЕАО и Чукотскому АО.

- Новый брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» будет курсировать до 1 мая 2023 года. Приглашаем пассажиров московского метро отправиться в путешествие на восток страны, не покидая пределов столицы, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО.

Пассажиры поезда смогут познакомиться с достопримечательностями всех дальневосточных регионов, пока будут ехать до нужной остановки. В вагонах есть QR-коды с информацией о конкурсе «Дальний Восток - Земля приключений», описанием проектов и мер поддержки жителей ДФО и бизнеса.

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