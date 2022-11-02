Проезд в автобусах Хабаровска подорожает в ноябре Фото: Администрация Хабаровска

В ноябре хабаровчан ждет повышение тарифов на проезд в автобусах. Стоимость билетов вырастет на двух маршрутах. С 4 ноября за проезд в автобусе №85, который курсирует от Картонно-рубероидного завода до МТЦ «Выборгский», придется заплатить 38 рублей. Этот маршрут обсуживает ИП Белогорцева Е. Г.

- С 21 ноября подорожает проезд в автобусах №81, которые принадлежат ИП Гасанова Н. А. Маршрутки следуют от Северного микрорайона до Индустриального поселка. Новая стоимость проезда составит 39 рублей, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска.

Не исключено, что с приходом зимы проезд подорожает и на других маршрутах, хотя перевозчики пока не говорят об изменении тарифов.

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