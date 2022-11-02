Поезд Деда Мороза прибудет в Хабаровск 8 ноября Фото: rzd.ru

В этом году поезд Деда Мороза прибудет в Хабаровск 8 ноября, сразу после посещения Комсомольска. В его составе 19 по-новогоднему украшенных вагонов. Во время остановок в городах устраивают развлекательную праздничную программу. Детей развлекают артисты и аниматоры.

Внутри поезда установлена сцена, есть вагон для игр и проведения квестов, два вагона-ресторана, сувенирная лавка. Детей встречают Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

После Хабаровска поезд сразу отправится во Владивосток. Там он будет встречать гостей уже 10 ноября. Всего новогодний экспресс объедет больше 100 городов России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.