Свалку мусора объемом больше 20 тонн ликвидируют в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Огромную свалку объемом около 20 тонн мусора ликвидируют в районе улицы Северной в Железнодорожном районе Хабаровска. Регоператор уже вывез больше 10 тонн отходов. Их приходится собирать вручную, так как работать технике на этом участке неудобно.

- Несанкционированных свалок в городе много, поэтому все заинтересованные ведомства активно участвуют в вопросе их ликвидации. В решении данной проблемы заинтересованы и наши граждане. Над проблемой свалок уже работают. Для этого создан и нацпроект «Экология», который обеспечивает обратную связь с жителями края. Каждый может проявить инициативу, чтобы улучшить экологию в регионе, - сказала Марина Морозова, представитель министерства ЖКХ Хабаровского края.

Ликвидация свалки займет около двух недель. Это третья площадка с отходами, которую очищает регоператор. Еще шесть ждут очереди и будут ликвидированы в ближайшее время.

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