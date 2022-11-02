Ремонт дворов по нацпрограмме завершается в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Городе юности завершается ремонт территорий в рамках нацпрограммы «1000 дворов» на 2022 год. Подрядчики заканчивают работы на последних шести объектах.

- На сегодня сданы 54 дворовые территории. Скоро будут приняты оставшиеся шесть, - рассказали в администрации Комсомольска.

Всего в этом году на ремонт 60 дворов было выделено 424 миллиона рублей. В каждом проекте предусмотрена установка детского и спортивного оборудования. На 34 площадках уложена безопасная резиновая плитка, еще на пяти сделано резиновое наливное покрытие. Во дворах установлены лавочки для спокойного отдыха и урны.

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