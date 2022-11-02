Юные хабаровчане передали послания русским солдатам
Фото: Администрация Хабаровска
К акции «Письмо солдату» присоединились воспитанники детско-юношеского центра «Восхождение». Подростки написали письма в поддержку военнослужащих и нарисовали тематические рисунки, отображающие смелость и мужество российских солдат.
- Для каждого человека, который находится далеко от дома, неся нелегкую службу, очень важна поддержка. В сердце пробуждается масса эмоций, когда берешь в руки заветный конверт, - прокомментировали в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.
Написанные письма отправят военнослужащим на полигоны, где они проходят подготовку и боевое слаживание, а также участникам СВО, которые защищают мирных жителей.
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