Юные хабаровчане передали послания русским солдатам Фото: Администрация Хабаровска

К акции «Письмо солдату» присоединились воспитанники детско-юношеского центра «Восхождение». Подростки написали письма в поддержку военнослужащих и нарисовали тематические рисунки, отображающие смелость и мужество российских солдат.

- Для каждого человека, который находится далеко от дома, неся нелегкую службу, очень важна поддержка. В сердце пробуждается масса эмоций, когда берешь в руки заветный конверт, - прокомментировали в комитете по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.

Написанные письма отправят военнослужащим на полигоны, где они проходят подготовку и боевое слаживание, а также участникам СВО, которые защищают мирных жителей.

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