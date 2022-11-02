В Хабаровском крае стало на 93 врача больше Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае увеличилось число медиков. На работу устраиваются молодые врачи, закончившие Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ, - прим. ред.). 93 выпускника вуза начали карьеру в учреждениях Хабаровска, Комсомольска, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Ульчском, районах имени Лазо и Полины Осипенко. 49 специалистов пошли работать по целевому направлению.

- Для восполнения кадрового дефицита в регионе проходит целевая подготовка специалистов по программам специалитета и ординатуры. Сейчас в ДВГМУ по этим направлениям обучается 968 человек. Ежегодно набор в университет увеличивается. Этим летом на первый курс поступили 165 выпускников школ на педиатрический, лечебный, стоматологический и фармацевтический факультеты. Ведется подготовка и средних медработников на базе Хабаровского колледжа имени Макарова. По программам ординатуры в ДВГМУ зачислили 62 целевика, которые получают меры соцподдержки и стипендию, - сказала Дарья Татанова, представитель краевого минздрава.

Самыми востребованными медицинскими специальностями по региону остаются терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи и эндокринологи.

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