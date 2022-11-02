Владельцам турбаз и гостиниц вернут до 85% расходов на их обустройство в Хабаровском крае

Владельцы турбаз и гостиниц вернут до 85% расходов на их обустройство в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Министерство туризма Хабаровского края принимает заявки от владельцев турбаз и гостиниц на возврат средств, потраченных на строительство, ремонт и обустройство объектов для отдыха. Предприниматели могут получить субсидию, чтобы компенсировать часть расходов за 2022 год.
- Уже поступило 11 заявок. В этом году будут распределены шесть миллионов рублей. Сумма выделяется третий год подряд, - рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Частичная компенсация позволяет повысить уровень сервиса и качество услуг. Заявки на участие принимаются по адресу: Амурский бульвар, 43, кабинет 333/2 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. При себе нужно иметь все необходимые документы.
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