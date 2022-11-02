Сборные Хабаровского края завоевали медали на Кубках страны по стрельбе и дзюдо Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края приняли участие в соревнованиях за Кубок России по дзюдо спорта слепых, которые прошли в Раменском. За победу сражались 92 борца из 18 регионов. Хабаровский край взял четыре медали. Чемпионом в весе до 73 килограммов стал Василий Кутуев, а Руслан Сабиров занял второе место в категории до 90 килограммов. Две бронзы в категории больше 90 килограммов на счету Дениса Мигаля и Василия Черепанова.

Также полный комплект медалей собрали спортсмены региона на Кубке страны по стрельбе из пневматического пистолета и винтовки в Красноярске. 100 участников из 15 регионов боролись за победу. Лучший результат в составе краевой сборной показала Кристина Жолудева, взяв золото за стрельбу из винтовки по движущейся мишени и второе место за стрельбу по мишени с непостоянной скоростью. Две бронзы взяла Екатерина Павлига.

- Нельзя сказать, что мы полностью довольны результатами. Пистолетчики тоже выступили неплохо. Луиза Савицкая и Дмитрий Романюк заняли пятые места на соревнованиях среди женщин и мужчин. Они же заняли пятое место в стрельбе из пистолета в смешанных парах. Мы продолжаем подготовку к финалу Кубка России, - рассказал Борис Суховетченко, президент федерации пулевой стрельбы.

Последний этап Кубка России по пулевой стрельбе начнется 20 ноября в Ижевске.

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