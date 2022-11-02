«Горячая линия» по вопросам осеннего призыва начала работу в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 ноября в Хабаровском крае стартовал осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря. Военкоматы уже получили обмундирование, продовольствие и вещи для призывников. На срочную службу отправятся жители всех районов, кроме Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского. Из-за климатических условий на этих территориях проводится только весенний призыв.

- В Восточном военном округе будет призвано меньше восьми тысяч человек. Большая часть срочников будет направлена в соединения и воинские части ВВО. В Хабаровском крае призовут больше 800 человек, - сказал Олег Цибикжапов, представитель штаба ВВО.

Никто из призывников не отправиться в зону СВО или на территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. В Сети могут появляться фейки, поэтому для жителей Хабаровского края будет работать горячая линия «122» и ресурсы «Объясняем.рф», где публикуется достоверная информация. Этот же телефонный номер используется для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации, но в связи с ее окончанием количество запросов сократилось.

Операторы ежедневно обрабатывают около 100 звонков от жителей края. Практические все обращения обрабатываются без очередей.

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