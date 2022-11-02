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НовостиОбщество2 ноября 2022 2:47

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль историю семьи из аварийного дома в Хабаровском крае

Ветеран труда вместе с женой живут в избушке 1966 года постройки
Александра ШОПЕНКО
Барак давно покосился и подлежит расселению

Барак давно покосился и подлежит расселению

Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В поселке Сита супруги-пенсионеры живут в аварийном доме, который был построен 56 лет назад. Барак давно покосился и подлежит расселению. Следственный комитет проводит проверку.

В доме на несколько квартир живут 70-летний ветеран труда вместе с супругой. Остальные жильцы съехали, а пенсионерам деваться некуда. Выселять чету не спешат и, по данным СКР, другое жилое помещение им не предоставляется.

Организована проверка в рамках статьи «Халатность»

Организована проверка в рамках статьи «Халатность»

Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

По данному факту организована проверка в рамках статьи «Халатность». В ведомстве отметили, что следователями будет дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц администрации района. Дело взял на контроль центральный аппарат Следкома.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение

Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву доложить о ходе проверки. Ее ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СКР.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.