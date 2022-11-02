Глава СКР Бастрыкин взял на контроль историю семьи из аварийного дома в Хабаровском крае

Барак давно покосился и подлежит расселению Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В поселке Сита супруги-пенсионеры живут в аварийном доме, который был построен 56 лет назад. Барак давно покосился и подлежит расселению. Следственный комитет проводит проверку.

В доме на несколько квартир живут 70-летний ветеран труда вместе с супругой. Остальные жильцы съехали, а пенсионерам деваться некуда. Выселять чету не спешат и, по данным СКР, другое жилое помещение им не предоставляется.

Организована проверка в рамках статьи «Халатность» Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

По данному факту организована проверка в рамках статьи «Халатность». В ведомстве отметили, что следователями будет дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц администрации района. Дело взял на контроль центральный аппарат Следкома.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву доложить о ходе проверки. Ее ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СКР.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.