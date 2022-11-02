Единое универсальное пособие для семей с детьми появится в Хабаровском крае с 1 января

Универсальное пособие для семей с детьми появится в Хабаровском крае с 1 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 января 2023 года жители Хабаровского края смогут оформить универсальное пособие для семей с детьми, которое объединит ежемесячные выплаты беременным, при рождении первого ребенка до достижения им трех лет, при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста, на детей 3-7 и 8-17 лет. Также в единое пособие войдут меры поддержки по уходу за ребенком тем, кто не подлежит обязательному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности или материнством.

Универсальные выплаты минимизируют риски бедности семей с детьми. Благодаря объединению пособий помощь смогут получить те, кто сейчас не подпадает под любую из программ.

- Семьи с детьми до трех лет смогут получать помимо универсального пособия еще и выплату из средств маткапитала, независимо от очередности рождения ребенка. Размер выплаты для беременных увеличится вдвое. Все это будет оформляться одним заявлением, - рассказали в министерстве соцзащиты Хабаровского края.

Обращаться за пособием смогут только женщины, у которых доходы ниже одного прожиточного минимума на человека. Нуждаемость оценивается комплексно за год, предшествующий первому месяцу с подачи заявления.

Объем помощи зависит от того, насколько фактические доходы семьи отстают от прожиточного минимума. На каждого ребенка возрастом до 17 лет она может составить 50% (10222,5 рубля), 75% (15333,7 рубля), 100% (20445 рублей). Для беременных женщин размер выплат составит 50% (10114 рублей) 75% (15171 рубль) или 100% (20228 рублей) от прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Подать документы можно будет через портал оказания государственных услуг, МФЦ или лично в отделение Социального фонда.

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