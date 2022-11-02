Крест появился на куполе Покровского храма в Хабаровске Фото: Хабаровская епархия

Долго Покровский храм стоял без купола и креста. На их установку собирали деньги прихожане и меценаты. 11 сентября, спустя несколько лет после начала сборов, на храме после подготовительных работ был установлен купол. Теперь настала очередь креста.

- Все храмы венчаются крестом. Теперь и над Покровским храмом он будет сиять и побуждать нас к молитве, - сказал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Чин освящения креста митрополит провел 1 ноября в 14:00. Рядом с храмом собрались прихожане, чтобы также принять участие в молитве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.