Ирина Зикунова: Работа в Молодежной общественной палате - вызов на зрелость и патриотизм

Молодые парламентарии подвели итоги текущего года и рассказали о дальнейших планах Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В зале заседаний Законодательной думы Хабаровского края прошло собрание Молодежной общественной палаты с участием парламентариев из городов и районов края.

С приветственным словом к участникам собрания обратилась председатель Законодательной думы Ирина Зикунова, отметив особенности седьмого созыва депутатов.

- Вам выпала судьба жить в острейший корневой период нашей истории, связанный с серьезными испытаниями. Сейчас происходит геополитическая фундаментальная ломка мирового распорядка. Это серьезный вызов на зрелость, патриотизм, сознательность. Спасибо вам за активную позицию, инициативу, творческий подход. Дискуссионные встречи на площадке думы были вдохновлены вашими идеями. Хочу поблагодарить за актуальность повестки, в которую вошли вопросы правотворчества. Желаю успешной конструктивной работы! - заявила Ирина Зикунова.

Члены молодежной палаты подвели итоги работы в 2022 году. Председатель молодежной общественной палаты Вениамин Стельмах рассказал о большой работе, проделанной представителями молодежи за текущий год. Он отметил, что члены общественной палаты набираются опыта не только на местных мероприятиях, но и по всей России, например, в Солнечногорске.

- Рад, что наши ребята побывали на форуме «Территория смыслов», где представили свои проекты. Теперь там знают, что в Хабаровском крае живет активная молодежь, готовая нести свои идеи и работать, - заявил Вениамин Стельмах.

Участники собрания Молодежной общественной палаты Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Кроме того, Молодежная общественная палата работает над повышением активности электората, организовывая квизы, а также экскурсии, в ходе которых есть возможность напрямую контактировать с деятелями Законодательной думы и лично убедиться в значимости и основательности работы депутатов. Также в ходе подведения итогов были отмечены форумы и брейнсторм-сессии, посвященные аккумулированию навыков и трудоустройству молодых граждан.

Представители Молодежной палаты серьезно занимаются развитием правотворческой деятельности. Так, в ходе собрания на рассмотрение был внесен ряд социально значимых инициатив.

Обилие событий и нехватка времени диктуют потребность в практичности. Поэтому одним из предложений стала возможность участия членов Молодежной палаты в собраниях в формате видео-конференц-связи.

Следующее изменение касалось необходимости введения ограничения на распространение звуковой рекламы.

- Звуковая реклама при отсутствии должного регламентирования становится навязчивой, что приводит к росту социальной напряженности. Жители домов, учащиеся в школах и пациенты в больницах вынуждены в течение всего дня непрерывно слушать одно и то же объявление, - отметил Игорь Плотников, заместитель председателя комиссии по правотворчеству и мониторингу Молодежной общественной палаты.

Предлагалось ввести запрет на использование рекламы на расстоянии менее 100 метров от многоквартирных домов, общежитий, образовательных и медицинских организаций.

Еще одной инициативой было предложено расширить перечень категорий граждан, которым положено оказание бесплатной юридической помощи. Молодые парламентарии предлагают включить в перечень и членов семей граждан России, которые были призваны в рамках мобилизации.

- Это поможет им справиться с невзгодами, которые могут появиться. Так как главы их семей помогают государству в достижении целей, то и государство должно помочь семьям пройти трудности, с которыми они могут столкнуться, - заявил Кирилл Лопатин, член Молодежной общественной палаты при Законодательной думе.

В ходе дискуссии к мобилизованным в вопросе бесплатной юридической помощи добавились еще и добровольцы. Ирина Зикунова отметила, что в этом и состоит непростой процесс законотворчества.

- С самого начала обсуждения вопроса неочевидно, как именно нужно сделать. Часто депутатам и субъектам законодательных инициатив приходится взвешивать значимость того или иного критерия, чтобы взять на себя ответственность в принятии окончательного решения, - подытожила Ирина Зикунова.