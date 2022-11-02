Бумажки вместо рублей и долларов: фальшивомонетчики орудуют в Хабаровском крае

Фальшивых купюр стало почти в два раза меньше в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

За третий квартал 2022 года в Хабаровском крае было обнаружено восемь поддельных купюр национальной валюты и одна - иностранной. В сравнении с тем же периодом прошлого года подделок стало на 43% меньше.

- У всех банкнот есть общие признаки подлинности. Их нетрудно проверить на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. На просвет видны водяные знаки и защитная нить с номиналом купюры. На ощупь проверяется выпуклая надпись «Билет Банка России». Скрытые символы «РР» или знак рубля можно увидеть, наклоняя купюру под острым углом, - сказала Татьяна Агеева, главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения Банка России по Хабаровскому краю.

Среди обнаруженных фальшивок за третий квартал было семь банкнот номиналом пять тысяч рублей, одна - тысячная и еще одна - 100-долларовая.

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