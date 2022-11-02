Продолжение следует: ремонт проспекта 60-летия Октября начнется через год

Ремонт проспекта 60-летия Октября продолжится в 2024 году Фото: Администрация Хабаровска

В этом году дорожники привели в порядок участок от Аэродромной до Суворова по проспекту 60-летия Октября протяженностью три километра. Здесь заменили основание, уложили новый асфальт, установили бордюры и водоотвод, модернизировали светофоры, обновили дорожные знаки, нанесли разметку. Но на этом работы остановились.

- Капремонт второго участка проспекта начнется в 2024 году. Его выполнит подрядчик «Благострой» по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», - рассказали в мэрии Хабаровска.

В новом проекте планируется ремонт проспекта от Аэродромной до пересечения с Машинистов. Здесь также заменят основания, уложат асфальт, сделают тротуары и ливневки.

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