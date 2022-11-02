ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Комсомольске-на-Амуре

ДТП собрало четыре автомобиля Фото: komcity

1 ноября вечером в Комсомольске-на-Амуре у остановки «Парковый» столкнулись четыре автомобиля. Причиной аварии стала небезопасно выбранная дистанция участниками движения.

- В районе остановки есть нерегулируемый пешеходный переход. На зебру вышел человек. Часть машин снизила скорость, а часть нет, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Блинов, инспектор ГИБДД.

Водитель автомобиля «Жигули» не успел затормозить и врезался во впереди стоящую «Хонду». По инерции автомобиль отбросило в «Ниссан Тиида», которая, в свою очередь, врезалась в инкассаторскую машину, остановившуюся перед пешеходным переходом.

В «Ниссан Тиида» находился двухлетний ребенок, который был в специальном детском кресле. На место происшествие вызвали скорую, но в итоге всех участников аварии отпустили на амбулаторное лечение.

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