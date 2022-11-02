Два года в изоляции: подростка наказали за плохое поведение

Суд отправил подростка на перевоспитание в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16-летний подросток из поселка Сита района имени Лазо был задержан полицией после серии краж. Сначала юноша пробрался на территорию частного дома и похитил трехметровую трубу, которую позже сдал на металл. После этого он проник в чужой дом и украл металлический насос, инструменты и другое имущество.

- На подростка завели уголовное дело по статье «Кража», его передали в суд на рассмотрение. При вынесении приговора было учтено, что юноша раньше привлекался к административной и уголовной ответственности, имеет плохую характеристику от соседей, не работает, не учится, не получает нормального воспитания, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд принял решение отправить подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до его совершеннолетия. Там он пройдет обучение и получит среднее профессиональное образование.

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