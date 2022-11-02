Циклон со снегом и сильным ветром накроет Хабаровск 3 ноября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики предупреждают хабаровчан об ухудшении погоды 3 ноября из-за циклона. В городе похолодает, поднимется сильный ветер. Его скорость местами будет достигать 18 метров в секунду. Небо будет затянуто тучами. Возможны осадки в виде снега.

- Погода будет изменчивой на территории всего края. В некоторых районах ожидаются метель и ветер до 30 метров в секунду. Такие порывы сравни сильному шторму, так что нужно быть осторожными, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске заметно упадет температура. В четверг ожидается до -6 ночью и до +1 днем.

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