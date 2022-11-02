Безопасность школ и детсадов обсудили в администрации Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Прокуратура Хабаровска выявила недостатки в некоторых образовательных учреждениях Хабаровска. В здания могут без препятствий входить посторонние люди, а значит - может случиться трагедия, как, например, в Ижевске. Проверки школ и детсадов прошли по всей стране, а администрациям учреждений были даны рекомендации по обеспечению безопасности.

- Когда дети заходят в школу, она должна закрываться. Мы рекомендовали, чтобы родители приходили только по записи, договариваясь с классным руководителем о времени визита. Тогда делается запись в классный журнал, и только так, по паспорту, родителей пускают в школу. Мы дали время, чтобы учреждения перешли на этот режим, и спустя две недели пошли на проверку. В несколько школ сотрудники МВД и прокуратуры зашли беспрепятственно, - сказала Александра Леонова, зампрокурора Хабаровска.

Руководители двух учебных заведений были привлечены к административной ответственности. С остальными провели беседы.

- На полное обеспечение необходимых мер нужно около 980 миллионов рублей - это большие деньги для города, но мы постепенно решаем эту задачу. Безопасность детей важнее всего! Другое дело, когда не выполняются требования, которые можно обеспечить без финансирования. Руководители школ и детсадов обязаны работать с персоналом, инструктировать, напоминать о мерах безопасности, проверять их соблюдение, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В администрации приняли решение провести дополнительный инструктаж руководства школ и детсадов. Их еще раз обучат мерам противодействия проникновению посторонних лиц в учреждения и предупредят об ответственности.

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