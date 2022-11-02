Александр Дреер назначен главой Управления МВД России по Хабаровскому краю

Александр Дреер назначен врио начальника Управления МВД России по Хабаровскому краю Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сменилось руководство управления Министерства внутренних дел. Вместо Дмитрия Ильичева, который занимал пост главы ведомства с 2018 года, временно исполняющим обязанности начальника назначен Александр Дреер. Бывший глава внутренней службы занял аналогичную должность в Иркутской области. Пока официального заявления от пресс-службы краевого УМВД России не поступало, но на сайте ведомства изменения уже опубликовали.

Александр Анатольевич Дреер родился 21 мая 1968 года в Алтайском крае. На службу в органы внутренних дел поступил в декабре 1992 года. Несколько раз он получал повышения, а в августе 2012 года был назначен начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Александр Дреер награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе» трех степеней, «200 лет МВД России», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД». Имеет наградное холодное оружие - кортик, - сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

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