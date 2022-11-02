Угрожал расправой: мужчина ворвался в магазин с ножом и сбежал с выручкой в Хабаровске

Мужчина с ножом ограбил магазин в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний уроженец Амурской области задержан полицией за разбойное нападение на продуктовый магазин. Мужчина ворвался в торговую точку в Железнодорожном районе, достал нож и под угрозами расправы потребовал у продавца выручку. Добыча оказалась небольшой - пять тысяч рублей. Грабитель забрал деньги и сбежал. Спустя время полиции удалось его задержать. Во время обыска у него при себе нашли нож, а все деньги он потратил на алкоголь.

- Раньше мужчина уже привлекался к ответственности. Летом он освободился из колонии и почти сразу совершил очередное преступление. На него завели уголовное дело за разбой и заключили под стражу до вынесения приговора, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Материалы по делу переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.

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