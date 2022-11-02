Краевой гражданский форум «Главное – люди» открылся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Краевой гражданский форум «Главное - люди» проходит в Доме офицеров Восточного военного округа. Участие в нем принимают представители городской и краевой власти, спикеры с запада страны. Гости делятся практиками, которые помогают сделать жизнь людей комфортнее.

- В центре внимания - человек. На это делает акцент президент России Владимир Путин. В городе и регионе работают программы для повышения комфорта жизни граждан. Например, проект «1000 дворов на Дальнем Востоке», программа ТОС. Также оказывается грантовая помощь из городского бюджета собственникам многоквартирных домов в Хабаровске на обустройство дворов. Сегодня жители понимают, что их инициативы поддерживаются. Хочу выразить благодарность активным хабаровчанам за неравнодушие, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подчеркнул открытость власти к каждому жителю региона. По его словам, взаимодействие правительства с некоммерческим сектором и гражданским обществом должно подразумевать партнерские отношения.

В рамках форума организованы площадки по пяти основным направлениям: «Человек и возможности», «Человек и сообщество», «Человек и культура», «Человек и идентичность», «Человек и право».

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