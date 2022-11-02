В Комсомольске ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся Фото: ОГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники госавтоинспекции разыскивают водителя, который оставил место ДТП. Как сообщает ведомство, 1 ноября вечером, примерно в 19:20, на пешехода наехал автомобиль. Как выяснилось, после наезда автомобилист скрылся с места происшествия.

- В 19 часов 20 минут неустановленный водитель, двигаясь по Северному шоссе со стороны переулка Заречного в сторону улицы Рыночной в районе дома №57, совершил наезд на пешехода 46 лет, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, - рассказали в ГИБДД.

Сейчас правоохранители ищут нарушителя. На клич просят откликнуться очевидцев и тех, у кого есть видеозаписи аварии. Жителей просят сообщить нужную информацию в ГИБДД на Вокзальной, 14 или по телефону. При этом сотрудники гарантируют, что сведения о том, кто предоставил информацию, разглашаться не будут.

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