Сборная Хабаровского края взяла шесть медалей на чемпионате «Абилимпикс» Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная Хабаровского края выступила на чемпионате профмастерства «Абилимпикс» и завоевала там шесть медалей. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, от региона участие принимали 37 человек. Состязания среди инвалидов и людей с ОВЗ проходили в Москве.

Всего в чемпионате участвовали порядка 1100 человек. Представители Хабаровского края взяли золото в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Они выступали в категории «Специалисты». В категории «Студенты» той же компетенции край получил и бронзу.

- В компетенции «Малярное дело» у сборной края две медали: серебро взяла Вероника Бурдынюк, бронзу - Анастасия Титаренко. Они являются выпускницами Хабаровского промышленно-экономического техникума и выступали в категории «Специалисты», - рассказали в правительстве.

Студент технологического колледжа взял серебро в компетенции «Портной», а воспитанница из бикинского интерната №10 второе место заняла в компетенции «Вязание спицами».

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