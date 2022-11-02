Из Хабаровска в Новокуровку и Победу начал летать вертолет Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

В Хабаровском крае между краевой столицей, поселком Победа и селом Новокуровка начинаются сезонные вертолетные перевозки. Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев, первый рейс намечен на 3 ноября.

Вертолетные сезонные перевозки запускаются по направлениям ежегодно, в апреле и в ноябре, когда закрыта навигация. Перевозки будут проходить дважды в неделю, по понедельникам и по четвергам. Перевозкой занимается авиакомпания «ЮТэйр».

Осуществляться перевозки будут вертолетом Ми-8. Стоимость билетов с весны не изменилась. В целях транспортной доступности перевозки субсидируются из регионального бюджета.

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