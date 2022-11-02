Городской штаб волонтеров в Хабаровске собрал две тысячи пакетов помощи мобилизованным Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске городской штаб волонтеров подготовил две тысячи пакетов помощи для военнослужащих. Товары первой необходимости приобрели на деньги из городского фонда поддержки и на средства, пожертвованные благотворителями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Деньги в фонд поддержки хабаровчан, участвующих в специальной военной операции, поступают со специального счета, открытого по инициативе Городского совета ветеранов. Кроме того, сбор средств устраивают школьники, предприниматели, просто неравнодушные горожане, - рассказали в мэрии.

Всего было упаковано две тысячи наборов. В скором времени их передадут в воинские части. В пакетах имеются гигиенические средства, теплая одежда, медикаменты и прочее. В посылки военнослужащим вложили письма от юных хабаровчан.

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