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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:59

В Хабаровском крае обрушился мост

Происшествие случилось в Вяземском районе края
Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае обрушился мост. Фото тематическое

В Хабаровском крае обрушился мост. Фото тематическое

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Вяземском районе Хабаровского края произошло обрушение деревянного моста через реку Левый Подхоренок. Происшествие повлияло на движение по автодороге между Шумным и Медвежьим. Как сообщили в полиции Вяземского района, на трассе ввели ограничение движения.

- В связи с обрушением деревянного моста через реку Левый Подхоренок госавтоинспекция Вяземского района информирует о введении с 02.11.2022 временного ограничения движения всех видов транспорта по автомобильной дороге сообщением Шумный - Медвежий на участке 40 километров, - пишет ведомство.

В полиции подчеркнули, что ограничение продлится до особого распоряжения. Ранее в правительстве края сообщали, что в этом году будет отремонтировано 28 мостов в девяти районах. Самым сложным называли участок на дороге Селихино - Николаевск.

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