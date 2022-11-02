Ирина Зикунова: Нам важно знать запросы и ожидания наших граждан

Гражданский форум проходит в Хабаровском крае с 2014 года Фото: Правительство Хабаровского края

Открывающим мероприятием форума «Главное - люди» стала пленарная сессия на тему «Край комфортного проживания: инвестиции в социальную сферу общества, бизнеса и государства».

В пленарном заседании приняли участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, председатель Общественной палаты Галина Кононенко. На форум приехали и гости издалека - председатель комитета по местному самоуправлению Воронежской областной думы Артем Зубков, а также PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко.

- Форум традиционно встречает сотни представителей некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти края. Из года в год его цель связана с идеей активности граждан, их стремлением, независимо от вероисповедания, национальности, социального положения, профессии и возраста, объединиться ради общего блага, - отметил Михаил Дегтярев.

Гражданский форум проходит в Хабаровском крае уже в восьмой раз. Каждый год форум собирает инициативных граждан с их идеями по развитию социальной сферы и повышению комфорта проживания в крае.

Ирина Зикунова, в свою очередь, отметила, что Законодательная дума всегда держит руку на пульсе и следит за актуальной социальной повесткой.

- Для нас, как для представительного органа, очень важно знать запросы и ожидания наших граждан, чтобы претворять их в нормы актов, которые затем используются для работы в социальной сфере и экономике нашего края, - подчеркнула Ирина Зикунова.

Председатель Законодательной думы рассказала о законопроектах социальной направленности, принятых в этом году. В их числе: увеличение возможностей использования материнского капитала, а также увеличение размера единовременной выплаты лицам, которые осуществляют уход за инвалидами.

Отдельного упоминания удостоилось наиболее глобальное и значимое с исторической точки зрения событие - принятие новой редакции Устава Хабаровского края.

- Горжусь тем составом представителей лучших сведущих людей нашего общества, которые влились в рабочую группу, сделали этот документ не просто трафаретом с каких-то других субъектов, а взяли многое из конституционных основ нашего государства и наполнили их настоящим хабаровским проактивным видением экономической и социальной политики.

В ходе заседания Ирина Валериевна презентовала Михаилу Дегтяреву подарочный экземпляр Устава.

Гражданский форум продлится два дня и завершится уже 3 ноября.