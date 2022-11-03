Резидент ТОР «Николаевск» модернизирует порт в Охотске Хабаровского края Фото: erdc.ru

Новый резидент ТОР «Николаевск» выполнит модернизацию порта в Охотске, чтобы увеличить пропускную мощность причального фронта более чем до 300 тысяч тонн груза в год. Это позволит повысить объемы перевалки золотосодержащей руды и освоить грузооборот социально значимых грузов. Обновление порта даст возможность хранить скоропортящиеся продукты. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ - прим. ред.) в инвестпроект будет вложено 52,9 миллиона рублей. Завершение работ запланировано на 2025 год.

- Будет выправлена вогнутость причальной линии, проведена замена оборудования, чтобы увеличить скорость обработки судов и повысить пропускную способность порта. После этого можно будет переваливать необходимые объемы золотосодержащей руды, освоить грузооборот социально значимых грузов, особенно угля, для обеспечения Охотска теплоэнергией зимой. Также расширятся виды деятельности порта. Установив рефрижераторные контейнеры, мы сможем хранить рыбную продукцию, - сказал Марат Халиуллин, директор ООО «Охотский торговый порт».

Для порта закупят дополнительную погрузочно-разгрузочную технику, оборудование для снижения выбросов загрязняющих веществ.

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