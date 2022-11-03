Нарушения при строительстве амбулатории выявлены в Хабаровском крае Фото: минздрав Хабаровского края

Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов вместе с министром строительства Олегом Сутуриным проверили ход строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП - прим. ред.) в селах Восход, Федоровка, Константиновка и амбулатории в Виноградовке. Их введут в эксплуатацию до конца года. По итогам посещения руководители выявили нарушения в Виноградовке.

- Несмотря на то, что подрядчик выполнил проектные решения, нужно устранить замечания - постелить антискользящее покрытие на крыльцо, оборудовать колясочную, закупить сидения для зоны ожидания, заасфальтировать пожарный проезд, привести в санэпиднормы часть помещений, - рассказали в краевом минздраве.

Амбулатория уже готовится к вводу в эксплуатацию. Сейчас решается вопрос о получении лицензии на работу.

- ФАП в селе Федоровка начали строить в конце лета. Подрядчик установил дизельную электростанцию, заложил фундамент, готовится к установке панели. Закрытие теплового контура планируется к первым числам ноября. После этого начнутся отделочные работы. Территория вокруг будет зеленой, здесь высадят 110 кленов. Сейчас закупается медицинское оборудование, - сказал Алексей Веселов, замминистра здравоохранения Хабаровского края.

Строительство ФАПа в Восходе началось позже Федоровки. Уже смонтирован каркас, резервуары, кровля, перекрытия. Завершение работ запланировано на конец 2022 года.

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